Scholz ruft Serbien und Kosovo bei Westbalkangipfel zu Dialog auf

Tirana: Mit einem Aufruf zum Dialog zwischen Serbien und dem Kosovo hat der Westbalkangipfel begonnen. Bundeskanzler Scholz sagte bei der Eröffnung in der albanischen Hauptstadt Tirana, es sei Zeit, die Konflikte zu überwinden, die schon viel zu lange dauerten. Scholz bezeichnete die Angriffe von serbischer Seite auf Polizisten im Kosovo als "unverantwortlich". Ende September war es im Nordkosovo zur schwersten Eskalation seit Jahren gekommen. Serbiens Präsident Vucic ist in Tirana nicht dabei. Er reiste nach Peking, wo er am internationalen Forum zur sogenannten Neuen Seidenstraße teilnimmt und ein Freihandelsabkommen mit China unterzeichnen wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2023 18:15 Uhr