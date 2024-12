Scholz ruft nach Anschlag von Magdeburg zu Respekt und Vertrauen auf

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat in seiner Neujahrsansprache zum Zusammenhalt aufgerufen - auch und gerade nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. In der vorab aufgezeichneten Rede sagte Scholz, Kraft um auch nach einer solchen Tat weiterzumachen, entstehe aus Zusammenhalt. Und Deutschland sei ein Land, das zusammenhalte. Scholz verwies in seiner Ansprache auch auf die - so wörtlich - Erfolgsgeschichte Deutschlands. Mit einem Prozent der Weltbevölkerung sei das Land "die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt". Auch Arbeiterkinder könnten "auf eine ordentliche Schule gehen" und jeder und jede könne medizinisch gut behandelt werden. Und "kaum ein Land hat international so viele Freunde und Partner wie Deutschland", so Scholz wörtlich. - Die Neujahrsansprache von Kanzler Scholz wird heute Abend im "Ersten" ausgestrahlt - Bayern2 überträgt sie ab 19 Uhr fünf.

