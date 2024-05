Scholz ruft Menschen zum Engagement für Demokratie auf

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat anlässlich der Feierlichkeiten zu 75 Jahren Grundgesetz die Bürgerinnen und Bürger des Landes aufgerufen, sich für die Demokratie zu engagieren. In seinem Video-Podcast "Kanzler kompakt" sagte er, unsere demokratische Ordnung habe sich bewährt. Sie werde auch in den nächsten 75 Jahren davon leben, dass sich aktive Bürgerinnen und Bürger für die Republik, die Demokratie engagieren. Es gehe nicht nur darum, in Vereinen, Organisationen und demokratischen Parteien des Landes aktiv zu sein, sagte Scholz, sondern auch darum, sich im Alltag ganz einfach mit Respekt zu begegnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 17:00 Uhr