Scholz ruft Klimaaktivisten in Berlin zu Ende des Hungerstreiks auf

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat Klimaaktivisten in der Bundeshauptstadt dazu aufgerufen, ihren Hungerstreik zu beenden. Scholz sagte bei einem Bürgerdialog in Berlin, es dürfe und müsse darüber gestritten werden, ob das, was die Koalition in der Klimapolitik mache, richtig sei. Ein Hungerstreik sei aber der falsche Weg. Der Bundeskanzler bezeichnete die Protestaktion als Gewalt gegen sich selbst, die er ablehne. Nach seinen Worten ist die Bundesregierung bei der Klimapolitik von der Beschreibung des Problemes weggekommen zum Handeln. Anfang März sind in Berlin mehrere Aktivisten in den Hungerstreik getreten. Sie fordern eine Regierungserklärung von Scholz, in der er eine Abkehr von den hohen CO2-Emissionen verspricht.

