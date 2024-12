Scholz ruft in seiner Neujahrs-Ansprache zum Zusammenhalt auf

Berlin: In seiner Neujahrsansprache ruft Bundeskanzler Scholz zu Gemeinsamkeit und Zuversicht für 2025 auf. "Kraft entsteht aus Zusammenhalt und wir sind ein Land, das zusammenhält", sagt der SPD-Politiker wörtlich in seiner vorab aufgezeichneten Neujahrsansprache. Das sei auch seit dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit fünf Toten und mehr als 200 Verletzten eindrucksvoll zu spüren gewesen. Scholz dankte allen Ersthelfern, Krankenpflegerinnen und Ärzten. Sie hätten in der Schreckensnacht hochprofessionell gehandelt, obwohl viele selbst unter Schock standen. Scholz wörtlich: "So ist Deutschland. Wir sind kein Land des Gegeneinanders. Sondern ein Land des Miteinanders". - Die Neujahrsansprache von Kanzler Scholz wird heute Abend in der ARD ausgestrahlt - Bayern2 überträgt sie ab 19.05 Uhr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 09:00 Uhr