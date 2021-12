Scholz ruft in Neujahrsansprache zu Zusammenhalt auf

Nachrichtenarchiv - 31.12.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz betont in seiner ersten Neujahrsansprache, wie wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt ist. Laut dem vorab veröffentlichten Redetext widerspricht er dem Eindruck, das Land sei gespalten. Er nehme riesige Solidarität und überwältigende Hilfsbereitschaft wahr, so Scholz. Gerade beim Thema Corona gehe es darum, Widersprüche auszuhalten, einander zuzuhören und Respekt zu zeigen. Bayerns Ministerpräsident Söder warb in seiner Ansprache ein weiteres Mal für die Impfung und betonte, wie wichtig es ist, vorsichtig zu sein - insbesondere wegen der Virus-Variante Omikron. Auch Scholz unterstrich, im kommenden Jahr gehe es darum, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Außerdem müsse man den Grundstein für einen Aufbruch legen, damit Deutschland klimaneutral werden könne. Um 19:05 Uhr überträgt Bayern 2 die erste Ansprache des neuen Kanzlers live.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2021 06:00 Uhr