Scholz ruft in Neujahrsansprache trotz Krisen zu Zuversicht auf

Berlin: Trotz der vielen Krisen in der Welt ruft Bundeskanzler Scholz die Menschen in Deutschland zum Jahreswechsel dazu auf, zuversichtlich zu bleiben. Mit gegenseitigem Respekt und Optimismus ließen sich viele Probleme meistern, sagte der Kanzler in seiner vorab verbreiteten Neujahrsansprache. Die Welt sei unruhiger und rauer geworden und sie verändere sich in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit. Das werde an Deutschland nicht spurlos vorübergehen, so Scholz. Vielen bereite das Sorgen, sagte der SPD-Politiker, und die damit verbundene Unzufriedenheit nehme er sich zu Herzen. Aber zugleich wisse er, wir in Deutschland kämen da durch. - Bayern 2 sendet die Neujahrsansprache des Kanzlers um 19:05 Uhr, das BR-Fernsehen um 20:10 Uhr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 14:00 Uhr