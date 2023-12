Scholz ruft ihn Neujahrsansprache zu Optimismus auf

Berlin: In seiner Neujahrsansprache hat Bundeskanzler Scholz zu Optimismus aufgerufen. Zwar sei die Welt angesichts von Kriegen und Krisen rauer geworden. Dennoch seien pessimistische Prognosen nicht eingetreten. Scholz verwies etwa auf die gesunkene Inflation, steigende Löhne und Renten sowie randvoll gefüllte Gasspeicher. Diese Erfolge gäben Mut, dass Deutschland den Herausforderungen gewachsen ist. Nachdem das Land zu lange auf Verschleiß gefahren worden sei, werde jetzt in saubere Energieversorgung, Klimaschutz und gute Arbeitsplätze investiert. Trotz des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts wende das Land auch im kommenden Jahr eine Rekordsumme für die Zukunft auf, so der Kanzler. Die gesamte Ansprache sendet Bayern 2 heute abend um 19:05 Uhr, das BR-Fernsehen um 20:10 Uhr.

