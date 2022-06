Scholz ruft EU zu Verhandlungen mit Nordmazedonien auf

Nachrichtenarchiv - 11.06.2022 17:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sofia: Bundeskanzler Scholz hat die EU dazu aufgerufen, Beitrittsgespräche unter anderem mit Nordmazedonien aufzunehmen. Das Land ist bereits seit 2005 offizieller EU-Beitrittskandidat. Bei seinem Besuch in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje versprach Scholz, sich in Brüssel dafür einzusetzen, dass jetzt der nächste Schritt erfolge. Auf dem nächsten Stopp seiner Balkan-Reise in Bulgariens Hauptstadt Sofia stieß der Kanzler jedoch auf Widerstand gegen das Vorhaben. Die Regierung dort fordert, dass die EU zuerst den in Nordmazedonien lebenden Bulgaren gewisse Rechte garantiert, bevor die Beitrittsverhandlungen beginnen. Bulgarien beharrt deshalb auf seinem Veto-Recht. Scholz rief beide Länder dazu auf, die historischen Differenzen zu überwinden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2022 17:15 Uhr