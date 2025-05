Scholz ruft bei Kriegs-Gedenken zum Schutz Europas auf

Hamburg: Noch-Bundeskanzler Scholz hat dazu aufgerufen, das geeinte Europa zu verteidigen. Deutschland komme dabei aufgrund seiner Geschichte eine besondere Verantwortung zu, sagte er bei einer Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Kriegsendes in Hamburg. Mehrere hundert internationale Gästen waren dazu in die KZ-Gedenkstätte Neuengamme gekommen. Europa stehe für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, sagte Scholz. Und so sei es kein Wunder, dass Autokraten und Extremisten es zerstören wollten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2025 21:30 Uhr