Scholz ruft bei Bauernprotesten zu "Maß und Mitte" auf

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat mit Blick auf die Bauernproteste zu Verhältnismäßigkeit aufgerufen. In seinem Video-Podcast "Kanzler kompakt" sagte er, Aufrufe zu Gewalt und persönliche Bedrohungen hätten in der Demokratie nichts verloren. Galgen seien keine Argumente und politische Gegner keine "Vollpfosten". Gerade in so aufreibenden und aufwühlenden Zeiten wie heute gelte es, so der Kanzler, Maß und Mitte zu halten. Wenn an sich legitime Proteste umkippten - und zwar pauschal in Wut oder Missachtung für demokratische Prozesse und Institutionen, dann verlören alle. Scholz sagte wörtlich: "Profitieren werden dann nur diejenigen, die unsere Demokratie verachten".

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.01.2024 16:45 Uhr