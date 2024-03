Scholz ruft anlässlich des Ramadan zu Zusammenhalt und Tolerenz auf

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat zum Auftakt des muslimischen Fastenmonats Ramadan zu Zusammenhalt und Toleranz aufgerufen. Wörtlich erklärte er in seiner Videobotschaft "Kanzler Kompakt": "Wir sind viele, wir sind mehr. Wir stehen zusammen für unser weltoffenes, tolerantes und demokratisches Land." Weiter sagte Scholz, seine Gedanken seien bei den Musliminnen und Muslimen in Deutschland, die sich Sorgen machten um den Zusammenhalt. Mit Blick auf die Deportationspläne Rechtsextremer sagte er wörtlich: "Wir lassen unser Land nicht spalten. Selbstverständlich gehören Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Migrationsgeschichte zu Deutschland." In seiner Videobotschaft erinnerte Scholz auch an das Leid der Menschen im Gazastreifen sowie der israelischen Geiseln in den Händen der Hamas. Der muslimische Fastenmonat Ramadan hat am Abend begonnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.03.2024 18:30 Uhr