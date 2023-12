Scholz ruft angesichts von Krisen zu Zuversicht auf

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat in seiner Neujahrsansprache optimistisch in die Zukunft geblickt. Trotz der Krisen seien pessimistische Prognosen nicht eingetreten, sagte der SPD-Politiker. Das liege daran, dass sich Deutschland gegen den Wirtschaftseinbruch gestemmt habe. Die Inflation sei gesunken, Löhne und Renten stiegen, die Gasspeicher seien für diesen Winter randvoll. Das mache die Herausforderungen unserer Zeit nicht kleiner, so Scholz. Aber es mache Mut, dass wir ihnen gewachsen sind. Der Kanzler räumte auch Probleme ein, etwa bei der Bahn oder bei maroden Brücken. Da sei das Land zu lange auf Verschleiß gefahren worden. Jetzt werde aber investiert - auch in eine saubere Energieversorgung, besseren Klimaschutz und in gute Arbeitsplätze.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2023 04:00 Uhr