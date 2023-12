Scholz ruft angesichts von Krisen zu Zuversicht auf

Berlin: Kanzler Scholz hat die Bundesbürger dazu aufgerufen, zuversichtlich ins neue Jahr zu gehen. Trotz der Krisen seien pessimistische Prognosen nicht eingetreten, sagte Scholz in seiner Neujahrsansprache. Deutschland habe sich gegen einen Wirtschaftseinbruch gestemmt. Die Inflation sinke. Und Löhne sowie Renten stiegen, so der Kanzler weiter. Er räumte ein, dass es etwa bei der Bahn Probleme gebe, weil das Land zu lange auf Verschleiß gefahren worden sei. Jetzt aber werde in eine saubere Energieversorgung und gute Arbeitsplätze investiert. Scholz rief die Gesellschaft dazu auf, in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten. Er betonte, dass jeder und jede gebraucht werde - von der Polizistin bis zum Paketboten, von der Rentnerin bis zum jungen Auszubildenden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 00:00 Uhr