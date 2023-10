Scholz reist zu Westbalkangipfel nach Albanien

Tirana: Bundeskanzler Scholz wird am Mittag in Albanien an einem Regionalgipfel der Westbalkanländer teilnehmen. Bei dem Treffen in der albanischen Hauptstadt soll es nach Angaben der Bundesregierung um die weitere Integration der Staaten in den EU-Binnenmarkt gehen. Bereits vor den Gesprächen haben sich die Grünen für ein engeres Miteinander ausgesprochen. Bundestagsmitglied Hofreiter sprach gegenüber dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" von einer geostrategischen Notwendigkeit.

