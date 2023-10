Scholz reist zu Solidaritätsbesuch nach Israel

Tel Aviv: Bundeskanzler Scholz wird heute in Israel zu einem Solidaritätsbesuch erwartet. Dabei soll es unter anderem um die Sicherheitslage und die Organisation von humanitärer Hilfe gehen. Es ist der erste Besuch eines ausländischen Regierungschefs seit dem Angriff der Hamas vor gut einer Woche. Seitdem haben in Israel rund 500.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen, sowohl im Gebiet um den Gaza-Streifen als auch nahe der libanesischen Grenze. Unterdessen spitzt sich die Lage im Gaza-Streifen weiter zu. Rund eine Million Menschen ist nach UN-Angaben inzwischen in den Süden des abgeriegelten Küstenstreifens geflohen. Der ägyptische Grenzübergang Rafah ist weiter geschlossen. Morgen reist auch US-Präsident Biden nach Israel und Jordanien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 09:00 Uhr