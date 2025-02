Scholz reist zu Kurzbesuch nach Großbritannien

London: Bundeskanzler Scholz trifft heute in Großbritannien Regierungschef Starmer auf dessen Landsitz Chequers. In dem vertraulichen Gespräch geht es vor allem um die Beziehung Großbritanniens und Deutschlands. Aber auch die Zusammenarbeit in der G7-Staatengruppe, das Verhältnis zur Europäischen Union und der Ukraine-Krieg dürften eine Rolle spielen. Starmer strebt eine Annäherung an die EU an: Morgen wird er auch am informellen Gipfel in Brüssel teilnehmen. Großbritannien war vor fünf Jahren aus der Europäischen Union ausgetreten. Seitdem gab es Bemühungen um eine Wiederannäherung.

