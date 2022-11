Scholz reist zu Kurzbesuch nach China

Nachrichtenarchiv - 04.11.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Bundeskanzler Scholz soll in Kürze zu seinem Antrittsbesuch in China eintreffen. Geplant sind Gespräche mit der Staats- und Regierungsspitze sowie ein Treffen mit Unternehmern aus Deutschland und China. Die Rückreise ist nach elf Stunden Aufenthalt für den Abend geplant. Vor der Abreise hatte Scholz eine Neujustierung der deutschen China-Politik angekündigt. Ein "business as usual" sei nicht möglich, weil sich die Politik der Volksrepublik in den vergangenen Jahren verändert habe und konfrontativer geworden sei. Er werde "Kontroversen nicht ausklammern".

