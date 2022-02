Scholz reist zu Antrittsbesuch in die USA

Berlin: Bundeskanzler Scholz reist heute zu seinem Antrittsbesuch in die USA, der ganz im Zeichen der Ukraine-Krise stehen dürfte. Morgen wird er in Washington US-Präsident Biden treffen. Dabei dürfte auch die Kritik in US-Medien zur Sprache kommen, dass die Bundesregierung der Ukraine keine Waffen liefern will und an dem milliardenschweren Nord-Stream-2-Gaspipeline-Projekt durch die Ostsee festhält. Der Besuch bei Biden ist für Scholz der Auftakt einer ganzen Reihe von Gesprächen über die Ukraine-Krise, die ihn übernächste Woche nach Kiew und danach nach Moskau führen wird. Dort wird er mit Präsident Putin sprechen. CDU-Chef Merz kritisierte den Bundeskanzler. Der "Bild-Zeitung" sagte er, die Reise komme zu spät. Sie wäre schon vor Wochen notwendig gewesen, und dann mit einer klaren Botschaft der wichtigsten europäischen Staaten im Gepäck, so Merz.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.02.2022 03:00 Uhr