Scholz reist nach Jordanien und Israel

Tel Aviv: Bundeskanzler Scholz bricht heute zu einer zweitägigen Reise in den Nahen Osten auf. Nach einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah reist Scholz weiter nach Israel, wo Gespräche mit Ministerpräsident Netanjahu geplant sind. Der CDU-Außenpolitiker Hardt forderte, Scholz müsse mit Israel besprechen, wie es in Gaza nach einer Waffenruhe weitergehen soll. Geklärt werden müsse, ob die israelische Armee, eine andere mit UN-Mandat legitimierte Macht oder die palästinensische Autonomiebehörde die Verantwortung tragen. Mit Blick auf die Hilfslieferungen sagte Hardt, Israel könne mehr Grenzübergänge öffnen. Die Sorge, mit Hilfsgütern könnten Waffen in die Region geschmuggelt werden, müsse ausgeräumt werden. Ein Schiff der Hilfsorganisation "World Central Kitchen" hat unterdessen an der Küste angelegt, die 200 Tonnen Lebensmittel werden jetzt auf LKW geladen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2024 10:00 Uhr