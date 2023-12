Scholz reist in niedersächsische Hochwassergebiet

Verden: Bundeskanzler Scholz reist heute ins Hochwassergebiet im Norden Niedersachsens. Zusammen mit Ministerpräsident Weil will sich der Kanzler zunächst auf einem Rundflug ein Bild von der Lage machen. Am Vormittag besucht der Kanzler dann Verden an der Aller und will sich dort bei den Helfern für ihren Einsatz bedanken. Neben Niedersachsen sind der Süden Sachsen-Anhalts und Gebiete in Nordrhein-Westfalen betroffen. In der Nacht hat sich die Wetterlage leicht entspannt. Für die nächsten Tage rechnen Meteorologen aber mit neuem Regen. Die Flusspegel könnten dann wieder steigen. Sorgen bereiten den Einsatzkräften auch aufgeweichte Deiche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 09:00 Uhr