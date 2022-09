Scholz reist in Golfstaaten in der Hoffnung auf Energielieferverträge

Nachrichtenarchiv - 24.09.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dschidda: Bundeskanzler Scholz ist in Richtung Golf-Staaten unterwegs. Die Länder sind wichtige Öl- und Gas-Exporteure, deshalb hofft die Bundesregierung auf konkrete Vertragsabschlüsse. Begleitet wird der Kanzler von einer Wirtschaftsdelegation. Zum Auftakt spricht Scholz in Saudi-Arabien mit den Spitzen des dortigen Königshauses, unter anderem mit dem umstrittenen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Morgen trifft er die Staatsoberhäupter von Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das heutige Treffen mit Saudi-Arabiens Kronprinz gilt als heikel. Denn der hatte nach Erkenntnissen des US-Geheimdienstes die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im saudiarabischen Konsulat in Istanbul vor vier Jahren persönlich gebilligt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2022 08:00 Uhr