Scholz reist in den Nahen Osten

Akaba: Bundeskanzler Scholz bereist zum zweiten Mal seit Beginn des Gaza-Krieges den Nahen Osten. Er nannte es - Zitat - "wichtig", dass es zu einer Verständigung über eine Waffenpause komme, so dass Geiseln der Hamas freigelassen werden und humanitäre Hilfe nach Gaza gelangt. Am Vormittag traf Scholz den jordanischen König Abdullah. Jordanien organisiert die Luftbrücke zur Versorgung der Palästinenser im Gazastreifen. Am Nachmittag wird der Kanzler in Israel erwartet. Dort stehen unter anderem Gespräche mit Präsident Herzog, Ministerpräsident Netanjahu und Angehörigen deutscher Entführungsopfer auf dem Programm. Für heute plant die deutsche Luftwaffe einen zweiten Abwurf von Hilfsgütern über dem Gazastreifen.

