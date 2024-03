Scholz reist am Wochenende nach Israel und Jordanien

Tel Aviv: Bundeskanzler Scholz will am Wochenende im Gaza-Krieg vermitteln. Am Sonntag wird er in Israel und anschließend in Jordanien erwartet. Scholz dürfte sich bei seinen Gesprächen für Verhandlungen über eine Waffenruhe einsetzen. Die von Israel geplante Militäroffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens lehnt er strikt ab. Scholz hatte zuletzt aber bekräftigt, dass Israel jedes Recht habe, sich gegen den Terror der Hamas zu verteidigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2024 13:15 Uhr