Scholz rechnet mit schneller Einigung auf Kindergrundsicherung

Meldungsarchiv - 19.06.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundeskanzler Scholz und Familienministerin Paus rechnen damit, dass die Kindergrundsicherung in zwei Jahren kommt. Bei einem Besuch der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit in Potsdam sagte der Kanzler, es gebe große Fortschritte in den Beratungen, deswegen werde es bald etwas werden. Paus zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Koalition bis zum Beginn der Sommerpause auf einen Gesetzentwurf einigt. Bisher bremst vor allem FDP-Finanzminister Lindner, er sieht keine finanziellen Spielräume. Familienministerin Paus hatte einen Mehrbedarf von etwa zwölf Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung ab 2025 angemeldet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2023 12:00 Uhr