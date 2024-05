Scholz rechnet mit baldiger Haushalts-Einigung

Stockholm: Im Streit zwischen den Berliner Koalitionsparteien über den Haushalt für 2025 hat Bundeskanzler Scholz Zuversicht geäußert, dass der Bundesregierung eine einvernehmliche Lösung gelingen werde. Der Kanzler sagte, einen Beschluss werde es wie geplant Anfang Juli geben. Auf die Frage, ob er auf der Seite von Finanzminister Lindner, FDP, stehe, der auf die Einhaltung seiner Spar-Vorgaben besteht, oder auf der Seite der ausgabewilligeren sozialdemokratischen Ministerien, antwortete Scholz während seines Besuchs in Schweden ausweichend: Er stehe auf der Seite Deutschlands. Zuvor hatte er in einem Illustrierten-Interview allerdings die Ausgaben-Obergrenzen für die einzelnen Ressorts als "richtig" bezeichnet und hinzugefügt, sie seien mit ihm abgesprochen worden. Es beginne jetzt, so Scholz, der übliche mühsame Prozess, Wünsche und Wirklichkeit in Einklang miteinander zu bringen. Und wörtlich: "Jetzt ist erstmal Schwitzen angesagt."

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.05.2024 18:15 Uhr