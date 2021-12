Scholz präsentiert künftige SPD-Ministerriege

Nachrichtenarchiv - 06.12.2021 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der designierte Bundeskanzler Scholz hat am Mittag mitgeteilt, welche SPD-Politikerinnen und Politiker in seinem künftigen Kabinett die Ministerposten besetzen. Neuer Bundesgesundheitsminister wird der Mediziner Karl Lauterbach, der sich seit Beginn der Pandemie immer wieder kritisch über die Corona-Politik geäußert hatte. Neue Innenministerin soll die hessische SPD-Fraktionschefin Nancy Faeser werden, das Verteidigungsressort wird künftig von der bisherigen Justizministerin Christine Lambrecht geleitet. Das Bauministerium übernimmt die Brandenburgerin Klara Geywitz. Die nächste Entwicklungsministerin soll die bisherige Ressortchefin des Umweltminsteriums Svenja Schulze werden, als Kanzleramtsminister ist der langjährige Scholz-Vertraute Wolfgang Schmidt vorgesehen. Wenige Stunden später gaben die Grünen bekannt, dass bei einer Urabstimmung 86 Prozent der Teilnehmer dem Koalitionsvertrag mit SPD und FDP zugestimmt haben. Damit ist der Weg frei für ein Ampelbündnis. Morgen Vormittag soll der Koalitionsvertrag in Berlin unterzeichnet werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.12.2021 19:15 Uhr