Scholz pocht auf Reform des Einbürgerungsrechts

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundespräsident Steinmeier zeigt Verständnis für Proteste in China

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat Verständnis für die Proteste in China gegen die dortigen Corona-Beschränkungen geäußert. Zugleich appellierte er im Interview mit der Deutschen Welle an die chinesische Regierung, die Demonstrationen zuzulassen. Sicherheitskräfte gehen teils mit Gewalt gegen die Menschen vor und blockieren etwa die Treffpunkte von Demonstranten mit Autos und Absperrungen. Er hoffe, dass die staatlichen Behörden in China das Recht der freien Meinungsäußerung achten würden, sagte Steinmeier. Nachdem Tausende Chinesen in den vergangenen Tagen gegen die Null-Covid-Strategie auf die Straße gegangen sind, hat die Regierung in Peking nun vereinzelt Lockerungen angekündigt. An ihrer Null-Covid-Politik will sie aber festhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2022 20:00 Uhr