Scholz plant offenbar Nachtragshaushalt wegen Corona

Merkel soll Ende April im Wirecard-Ausschuss aussagen

Berlin: Im Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal wird in anderthalb Monaten mit Kanzlerin Merkel die prominenteste Zeugin aussagen. Wie in Berlin nun bekannt wurde, soll Merkel am 23. April dem Ausschuss berichten, warum sie sich bei einer China-Reise für den bayerischen Zahlungsdienstleister stark machte. Zu jenem Zeitpunkt gab es schon Zweifel am Geschäftsgebaren von Wirecard. In den Tagen vor Merkels Aussage sind Wirtschaftsminister Altmaier und Vizekanzler Scholz geladen. Im vergangenen Sommer musste das frühere DAX-Unternehmen aus Aschheim bei München ein Bilanzloch von 1,9 Milliarden Euro einräumen und danach Insolvenz anmelden. Banken, Kunden und Anleger erlitten dadurch immense Verluste.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2021 18:00 Uhr