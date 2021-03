Scholz plant höhere Neuverschuldung für 2021

Tourismusbeauftragter Bareiß hofft auf Öffnungen an Ostern oder Pfingsten

Berlin: Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Bareiß, hat Lockerungen für Hotelerie und Gastronomie in Aussicht gestellt. Darüber, so der CDU-Politiker, werde bei der nächsten Bund-Länder-Konferenz am 22.März gesprochen. Die 2,5 Millionen Beschäftigten der Branche in Deutschland könnten aber auf Öffnungen an Ostern oder Pfingsten hoffen. Er habe sich einen früheren Termin gewünscht, so Bareiß im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Wegen der Corona-Mutationen plädierte er jedoch zur Vorsicht. Es brauche wirklich sichere Öffnungen. In den angekündigten Corona-Schnelltests sieht Bareiß durchaus Vorteile. Diese könnten regionale Entscheidungen für einen Hotel-Besuch möglich machen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2021 09:00 Uhr