Scholz plädiert in Gespräch mit Netanjahu für Feuerpausen

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat sich in einem Telefonat mit Israels Ministerpräsident Netanjahu für Feuerpausen im Gaza-Krieg eingesetzt. Scholz habe die dringende Notwendigkeit betont, die humanitäre Lage der Menschen im Gaza-Streifen zu verbessern, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Hoffmann mit. Feuerpausen könnten dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Unterdessen hat das Auswärtige Amt die humanitären Hilfszahlungen für die palästinensichen Gebiete auf den Prüfstand gestellt und nach Angaben aus dem Ministerium keinen Missbrauch feststellen können. Es habe keine Auffälligkeiten bezüglich möglicher indirekter Hilfen für terroristische Organisationen gegeben, hieß es aus dem Berliner Ministerium. Insgesamt hat Deutschland demnach im laufenden Jahr humanitäre Hilfe in Höhe von rund 161 Millionen Euro für die Menschen in den palästinensischen Gebieten bereitgestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2023 18:00 Uhr