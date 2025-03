Scholz plädiert bei EU-Gipfel für ein starkes Europa

Brüssel: Zum Auftakt des EU-Verteidigungsgipfels hat Bundeskanzler Scholz betont, wie wichtig es sei, dass die finanzielle und militärische Unterstützung Europas für die Ukraine aufrechterhalten wird. Um die gemeinsame Verteidigung in der EU zu stärken, müssten EU-Regeln auch langfristig angepasst werden, so Scholz. Der ukrainische Präsident Selenskyj, der auch am Gipfel teilnimmt, bedankte sich für die Unterstützung der Europäer im Abwehrkampf gegen Russland. Er verwies auf die Anstrengungen seines Landes, auch eine stärkere ukrainische Verteidigungsproduktion aufzubauen.

