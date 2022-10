Scholz ordnet Weiterbetrieb der drei deutschen Atomkraftwerke bis Mitte April an

Nachrichtenarchiv - 17.10.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Koalitionsstreit über den Weiterbetrieb der letzten deutschen Atomkraftwerke hat Bundeskanzler Scholz ein Machtwort gesprochen. Er hat angeordnet, dass alle drei noch laufenden Atomkraftwerke bis Mitte April in Betrieb bleiben. Seine Entscheidung stützt er auf die im Grundgesetz verankerte Richtlinienkompetenz. Das geht aus einem Schreiben des Kanzlers an Wirtschaftsminister Habeck, Umweltministerin Lemke und Finanzminister Lindner hervor. Der Konflikt über den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke Isar 2 bei Landshut, Neckarwestheim 2 sowie Emsland hatte sich zuletzt deutlich zuspitzt. Vor allem die Positionen von FDP und Grünen lagen weit auseinander. Die Grünen hatten per Parteitagsbeschluss vom Freitag darauf beharrt, nach dem Jahreswechsel lediglich die beiden süddeutschen Meiler als Reserve vorzuhalten. Die FDP will hingegen alle drei AKW bis mindestens 2024 am Netz lassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2022 18:45 Uhr