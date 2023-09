Scholz nimmt Länder in Mitverantwortung bei Wohnungsbau

Nürnberg: Angesichts der sinkenden Zahlen beim Wohnungsbau hat Kanzler Scholz die Bundesländer in Mithaftung genommen. Auf einer Wahlkampf-Veranstaltung der SPD in Nürnberg begrüßte es der Kanzler, dass die Länder auf die Vorschläge des Bundes für Planungsbeschleunigung auch im Baubereich positiv reagiert hätten. Bei den Bauvorschriften sträubten sie sich aber noch immer, bundeseinheitlichen Standards zuzustimmen. Diese würden aber serielles und damit billigeres Bauen leichter machen. Am Montag will die Regierung ein Hilfspaket für die krisengeplagte Baubranche vorstellen. Dabei geht es auch darum, weniger strenge Vorgaben für Neubauten zu machen. Die Branche beklagt zudem, dass sich auch wegen der gestiegenen Zinsen Projekte nicht mehr lohnen. Scholz verwies aber erneut darauf, dass etwa Anfang der 70er Jahre bei noch höheren Zinsen mehr Wohnungen gebaut wurden als heute.

