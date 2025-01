Scholz nimmt in Finnland an Gipfel zur Ostsee-Sicherheit teil

Helsinki: In der finnischen Hauptstadt geht es heute um die Sicherheit im Ostsee-Raum. Die Staats- und Regierungschefs von angrenzenden Nato-Ländern werden zu einem Gipfel erwartet. Für Deutschland ist Kanzler Scholz dabei. Bei dem Treffen sollen vor allem Wege gefunden werden, wie man kritische Infrastruktur in der Ostsee besser schützen und wie man der Bedrohung durch die sogenannte Schattenflotte begegnen kann. Damit sind Schiffe gemeint, die Russland benutzt, um Sanktionen etwa beim Öltransport zu umgehen. Mit dem Gipfel reagieren die beteiligten Nato-Länder auf jüngste Vorfälle, bei denen mehrere Kabel in der Ostsee mutmaßlich vorsätzlich gekappt wurden. Darunter war in gleich zwei Fällen auch ein Glasfaserkabel, das zwischen Helsinki und Rostock verläuft.

