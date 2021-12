Scholz nimmt erstmals als Kanzler an regulärem EU-Gipfel teil

Nachrichtenarchiv - 16.12.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Bundeskanzler Scholz nimmt heute in dieser Funktion an seinem ersten regulären EU-Gipfel teil. Auf der Tagesordnung stehen mehrere brisante Themen wie der Ukraine-Konflikt, die Lage an der polnisch-belarussischen Grenze sowie der Umgang mit der Corona-Pandemie. - Bereits gestern war Scholz mit dem französischen Präsidenten Macron und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi zusammengetroffen, um über die Spannungen an der russisch-ukrainischen Grenze zu beraten. Dabei verständigten sich Scholz und Macron auf eine Wiederaufnahme des sogenannten Normandie-Formats. Auf diese Weise hatten Deutschland und Frankreich schon bei dem Konflikt in der Ostukraine 2014 zwischen Kiew und Moskau vermittelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2021 06:00 Uhr