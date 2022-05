Scholz nennt Unterstützung für die Ukraine "Vermächtnis des 8. Mai"

Mehrere Städte in der Ostukraine melden russischen Beschuss

Kiew: Die russische Armee hat weitere Ziele in der Ukraine beschossen. Nach Angaben der Regionalverwaltung von Luhansk wurden dabei in einer Ölraffinerie Produktionsanlagen beschädigt. In der Nähe von Charkiw sollen mehrere Menschen durch Raketenangriffe getötet worden sein. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, man habe im Osten der Ukraine Waffen und Ausrüstung zerstört, die Kiew von den USA und anderen westlichen Staaten erhalten habe. Die in einem Stahlwerk in Mariupol eingeschlossenen Soldaten haben angekündigt, ihren Widerstand fortzusetzen. Auf einer Online-Konferenz bat ein Hauptmann um Hilfe. Man stehe unter Beschuss, verwundete Soldaten müssten in Sicherheit gebracht werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.05.2022 21:30 Uhr