Scholz nennt Umsturz-Plan unter AfD-Beteiligung einen "schlimmen Vorfall"

Berlin: Nach der Großrazzia im Reichsbürger-Milieu hat Kanzler Scholz es als einen "sehr bemerkenswerten und sehr schlimmen Vorfall" bezeichnet, dass unter den Beschuldigten eine ehemalige AfD-Abgeordnete des Deutschen Bundestages ist. SPD-Chef Klingbeil forderte Konsequenzen für die AfD. Er sagte, die Partei gehöre "flächendeckend auf die Beobachtungsliste des Verfassungsschutzes und nicht in Parlamente, Gerichte oder den öffentlichen Dienst". Überdies werden Überlegungen über den Zugang zum Bundestag angestellt. Vizepräsidentin Göring-Eckardt kündigte an, das Thema in den entscheidenden Gremien behandeln zu lassen und zu prüfen, welche Sicherheitsvorkehrungen anzupassen seien. "Auch bei diesem Netzwerk" - so Göring-Eckardt in den Funke-Zeitungen wörtlich - "gibt es offenbar eine Verbindung zur AfD-Fraktion." Bei der bundesweiten Razzia war am Mittwoch auch die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Malsack-Winkemann festgenommen worden.

