Scholz nennt Ukraine-Flüchtlingen große Aufgabe für Deutschland

Nachrichtenarchiv - 17.03.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz sieht in der steigenden Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine eine große Aufgabe. Bund und Länder sind sich nach seinen Worten einig, dass man den Menschen, die vor Gewalt und Bomben fliehen, schnell und unkompliziert Schutz, medizinische Versorgung sowie Zugang zu Arbeitsmarkt und Schulen gewähren wolle. Den Ländern und Kommunen sagte der Bundeskanzler in einer Konferenz mit den Ministerpräsidenten Hilfe bei der Finanzierung der Kosten zu. Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey rief dazu auf, die ukrainischen Flüchtlinge nicht nur als Belastung zu betrachten, sondern sie als Chance für Deutschland zu sehen. Unter den Geflüchteten sind laut Giffey viele beruflich qualifizierte Menschen. Das könne helfen, ein großes Wachstumshemmnis in Deutschland zu verringern, und das sei der Fachkräftemangel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2022 19:00 Uhr