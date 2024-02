Scholz nennt Trumps Äußerungen zur NATO-Beistandsgarantie unverantwortlich

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat Drohungen des US-Präsidentschaftsanwärters Trump gegen europäische Nato-Partner kritisiert. Jede Relativierung der Beistandsgarantie sei unverantwortlich und einzig im Sinne Russlands, sagte Scholz nach einem Treffen mit dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk. Dieser nannte die Worte Trumps eine kalte Dusche. Polen gibt nach den Worten seines Regierungschefs mittlerweile vier Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus. Die Selbstverpflichtung der Nato-Staaten liegt bei zwei Prozent. Deutschland wird diese Anforderung laut Scholz in diesem Jahr und - so wörtllich - für alle Zeit erfüllen. Trump hat sich mittlerweile in den Sozialen Medien verteidigt: Er habe die Nato stark gemacht, so Trump, weil er die Mitgliedsstaaten dazu gebracht habe, zu zahlen. Zuvor hatte er gedroht, die USA würden im Fall seiner Wiederwahl säumige Bündnispartner nicht verteidigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.02.2024 02:00 Uhr