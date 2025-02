Scholz nennt Trump-Aussage zu Selenskyj "falsch und gefährlich"

Berlin: Die Annäherung von US-Präsident Trump an Russland hat in Deutschland Unverständnis und Irritationen ausgelöst. Bundeskanzler Scholz nannte es im "Spiegel" falsch und gefährlich, dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj die demokratische Legitimation abzusprechen. Er sei das gewählte Staatsoberhaupt der Ukraine. Dass mitten im Krieg keine ordentlichen Wahlen abgehalten werden können, entspreche den Vorgaben der ukrainischen Verfassung. Scholz erinnerte auch daran, dass Russland den Krieg in der Ukraine begonnen hat. US-Präsident Trump hatte den Tonfall gegenüber der Ukraine weiter verschärft. Er bezeichnete Präsident Selenskyj als "Diktator ohne Wahlen". Wenn er sich nicht beeile, werde er bald kein Land mehr haben. Davor hatte Trump Selenskyj für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verantwortlich gemacht.

