Scholz nennt antisemitische Vorfälle in Deutschland beschämend

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat jede Form von Antisemitismus in Deutschland verurteilt. Anlass war der 85. Jahrestag der Reichspogromnacht. Es sei eine Schande, wenn 2023 wieder Türen und Wände mit Davidsternen beschmiert würden und die radikalislamische Hamas für die Ermordung von Juden auf unseren Straßen und Plätzen gefeiert werde, so Scholz bei der zentralen Gedenkeier in der Berliner Synagoge Beth Zion. Das Versprechen "Nie wieder", auf dem das demokratische Deutschland gründe, müsse gerade jetzt eingelöst werden. Die heutige Ausgrenzung von Jüdinnen und Juden empöre und beschäme ihn zutiefst, so Scholz weiter. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, hatte in seiner Rede vor neuen Ängsten und Verunsicherungen der jüdischen Gemeinschaft gewarnt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.11.2023 12:45 Uhr