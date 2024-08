Scholz nennt Abschiebung ein klares Zeichen an Straftäter

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat den Abschiebeflug nach Afghanistan als Zeichen an alle Straftäter bezeichnet. Wer Straftaten begehe, könne nicht damit rechnen, dass man ihn nicht abgeschoben kriege, so der Kanzler. Man habe die Rückführung sorgfältig vorbereitet, ohne groß darüber zu reden, weil solches Vorhaben nur gelinge, wenn man es sehr diskret mache. Bayerns Innenminister Herrmann kommentierte, er hoffe, dass es sich hierbei nicht um ein reines Strohfeuer der Bundesregierung handelt. Am Morgen war erstmals seit der Machtübernahme der islamistischen Taliban ein Flugzeug mit 28 afghanischen Straftätern in Leipzig Richtung Kabul gestartet - darunter Vergewaltiger, Gewalt- und Intensivtäter. Amnesty International zeigte sich empört. Generalsekretärin Duchrow sagte, die Bundesregierung verstieße damit klar gegen völkerrechtliche Verpflichtungen.

