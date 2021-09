Scholz muss ich im Finanzausschuss des Bundestags verantworten

Nachrichtenarchiv - 20.09.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Finanzausschuss des Bundestags befasst sich seit einer knappen Stunde mit den Vorgängen rund um die Geldwäsche-Einheit im Bundesfinanzministerium FIU. In der Sitzung anwesend ist laut TV-Sender Phoenix auch Bundesfinanzminister Scholz. Ursprünglich wollte er nur per Video-Schalte teilnehmen. Die Opposition will Auskünfte von Scholz über die Arbeit der FIU, gegen die seit längerem die Staatsanwaltschaft wegen Strafvereitelung im Amt ermittelt. Die FIU soll Ermittlungen verzögert haben. Der CDU-Abgeordnete Müller sprach vor der Sitzung von einem weiteren Skandal für den Bundesfinanzminister. Der SPD-Parlamentarier Zimmermann sagte, Scholz habe von seinem Vorgänger Schäuble einen Scherbenhaufen übernommen und seither die Ausstattung der FIU massiv verbessert. Außerdem gebe es auch Fragen an die Staatsanwaltschaft. Eine Durchsuchungsaktion so kurz vor der Wahl sei - so wörtlich - "zumindest interessant".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2021 11:00 Uhr