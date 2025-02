Scholz missbilligt Trumps erhofften Deal mit Kiew zu Seltenen Erden

Paris: Bundeskanzler Scholz hat die Außenpolitik von US-Präsident Trump kritisiert. In einem Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland missbilligt er laut Vorabbericht unter anderem Trumps Versuch, US-Hilfe für die Ukraine an die Lieferung von Seltenen Erden zu koppeln. Scholz sagte, die Ukraine werde angegriffen und Deutschland steht ihr bei, ohne sich das bezahlen zu lassen. Das sollte die Haltung aller sein. Im Falle von Strafzöllen gegen die EU drohte Scholz mit einer sofortigen Reaktion aus Brüssel. Zölle seien für niemanden gut. Die EU-Kommission sei in der Lage binnen Stunden zu reagieren. Scholz betonte, er werde weiterhin alles für ein gutes Verhältnis zu Washington tun. Als Kanzler des größten EU-Landes sehe er es aber etwa bei Trumps Drohungen zur Besetzung Grönlands als seine Aufgabe an - so Scholz wörtlich - den Rücken gerade zu machen, wenn ein kleinerer Partner herausgefordert werde.

