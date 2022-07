Scholz mahnt zur Einhaltung der Klimaziele

Nachrichtenarchiv - 16.07.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Trotz der Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges will Bundeskanzler Scholz den Klimaschutz weiter vorantreiben. Ziel sei es, dass Deutschland als eines der ersten Länder bis 2045 CO2-neutral und gleichzeitig global wettbewerbsfähig werde, sagte er in seiner wöchentlichen Videobotschaft. Dass man wegen des brutalen Angriffs Russlands auf die Ukraine manche Kraftwerke nutzen müsse, die schon außer Betrieb genommen wurden, sei bitter, räumte Scholz ein, betonte aber, dass dies nur für kurze Zeit sei. Die Bundesregierung war mit einem übergreifenden Klima-Sofortprogramm zuletzt gescheitert und hatte nur Pläne für die Bereiche Verkehr und Bau vorgelegt. Scholz kündigte an, man werde weitere Gesetze hinterherschicken, damit das mit dem Tempo klappe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2022 14:00 Uhr