Scholz mahnt zu Offenheit und Empathie für Juden in Deutschland

Berlin: Auf dem Jüdischen Gemeindetag hat Bundeskanzler Scholz Solidarität und Empathie als Basis einer offenen Gesellschaft bezeichnet. In seiner Rede am Abend in Berlin sagte er wörtlich: "Wir alle haben die Aufgabe, uns jeden einzelnen Tag richtig zu entscheiden: für Empathie, für Solidarität, für ein offenes Ohr und ein offenes Herz". Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, erinnerte an antisemitische Vorfälle in Deutschland nach den Angriffen der Hamas auf Israel - und forderte die Bundesregierung dazu auf, in Zukunft auch bei den Vereinten Nationen an der Seite Israels zu stehen. Deutschland hatte sich enthalten, als die UN-Vollversammlung in einer Resolution für einen sofortigen Waffenstillstand eintrat.

