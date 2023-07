Scholz mahnt mehr Respekt und Zusammenhalt in der Gesellschaft an

Meldungsarchiv - 01.07.2023 11:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat mehr Respekt und Zusammenhalt in der Gesellschaft angemahnt. In seinem Video-Podcast sagte Scholz, es brauche wieder mehr Gelassenheit im Umgang mit anderen Ansichten und Lebensstilen. Respekt bedeute, dass niemand auf andere herabschaue. Scholz forderte außerdem mehr Anerkennung. Dabei verwies er auf den höheren Mindestlohn und den Rentenanstieg. Ab heute bekommen die Rentnerinnen und Rentner im Westen gut vier Prozent und in Ostdeutschland fast sechs Prozent mehr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.07.2023 11:15 Uhr