Scholz mahnt mehr Disziplin in der Ampel-Koalition an

Berlin: Kanzler Scholz hat die Ampel-Koalition zu weniger öffentlichen Diskussionen über strittige Themen aufgerufen. Konkret geht es um neue Wirtschaftshilfen und die Kindergrundsicherung. Scholz sagte am Abend in einem Interview der Sender Sat1 und ProSieben, er halte es für überflüssig, bereits vor einer Einigung einen Streit nach außen zu tragen. Zuvor hatte der Kanzler am Tag der offenen Tür der Bundesregierung versichert, er rechne mit einer schnellen Einigung auf die umstrittene Kindergrundsicherung. Auch die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Haßelmann, sprach im Morgenmagazin von ARD und ZDF von einer "zeitnahen" Übereinkunft - und zwar rund um die Koalitionsklausur in Meseberg Ende des Monats. Das Parlament könne dann bereits im September über die Kindergrundsicherung beraten und auch über Wirtschaftshilfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2023 09:00 Uhr