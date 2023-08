Scholz mahnt mehr Disziplin in der Ampel-Koalition an

Berlin: Kanzler Scholz hat die Ampel-Koalition zu mehr Disziplin mit weniger öffentlichem Streit gemahnt. Mit Blick auf die Debatten über Wirtschaftshilfen und die Kindergrundsicherung sagte Scholz den Sendern Prosieben und Sat1, alle wären gut beraten, wenn sie aus internen Diskussionen erst berichten, wenn die Ergebnisse feststehen. Zuvor hatte der Kanzler am Tag der offenen Tür der Bundesregierung versichert, er rechne mit einer schnellen Einigung auf die Kindergrundsicherung. FDP-Chef Lindner machte allerdings klar, er sehe bei dem Thema weiter Diskussionsbedarf. CDU-Generalsekretär Linnemann forderte den Kanzler und seine Koalition zu raschem Handeln auf. Die Wirtschaft in Deutschland warte auf Entscheidungen, so Linnemann im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Der Kanzler ducke sich aber weg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2023 08:00 Uhr